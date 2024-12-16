Три социально значимых объекта поставили на кадастровый учет в Подмосковье

Управлением Росреестра по Московской области в оперативные сроки поставлены на государственный кадастровый учет три социальных объекта, расположенных на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В городе Лыткарино — учебный корпус гимназии № 4 на 270 мест. В четырехэтажном здании площадью более 5,5 тыс. кв. метров будут учиться школьники с 5 по 9 классы.

В Одинцовском городском округе в ЖК «Сколковский» — дошкольная образовательная организация на 200 воспитанников. Общая площадь трехэтажного здания составляет более 3,6 тыс. кв. метров и рассчитано на пребывание девяти групп детей.

В городе Ивантеевка — новая амбулаторная поликлиника на 300 посещений в смену. Общая площадь четырехэтажного здания составляет более 2,4 тыс. кв. метров. В поликлинику планируется привлечь к работе 84 медика. В медицинском центре предусмотрено оказание медицинской помощи в будни с 9:00 до 21:00 и неотложной медицинской помощи в выходные и праздничные дни.

«На территории Московской области активно строят социально значимые объекты, сроки осуществления учетно-регистрационных действий сокращены, что способствует ускорению ввода в эксплуатацию важнейших градостроительных объектов для формирования комфортной и доступной городской среды для жителей региона», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.