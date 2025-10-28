Три семьи из Ленинского округа будут жить в новых квартирах

Торжественная церемония вручения ключей от муниципальных квартир состоялась в Центральной библиотеке Ленинского городского округа. Глава округа Станислав Каторов лично поздравил и передал ключи новоселам из числа граждан, состоящих на учете как нуждающиеся в жилых помещениях по договорам социального найма. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для нас важно, чтобы каждая семья в нашем округе имела достойные жилищные условия. Сегодняшнее событие — это не просто формальность, а реальная помощь людям, которые долгие годы ждали улучшения жилищных условий. Мы продолжим планомерную работу по обеспечению жильем нуждающихся семей», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В 2025 году муниципальное жилье получили 11 семей. Социальная программа обеспечения жильем реализуется в округе с 2016 года. За 9,5 лет реализации программы количество очередников сократилось на 396 семей, что составляет 73%. На текущий момент в очереди на получение жилья остаются 146 семей.

«Мы получили квартиру в новом доме, расположенном в деревне Коробово. Квартира просторная и светлая. Район очень удобный для проживания. Инфраструктура активно развивается, напротив дома есть детский сад, ведется строительство новой школы. Мы все очень рады и счастливы», — поделилась своими впечатлениями одна из новоселов.

Реализация программы обеспечения жильем в Ленинском городском округе будет продолжена, чтобы предоставить жилье всем нуждающимся в соответствии с действующим законодательством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.