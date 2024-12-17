Три новых корпуса ввели в эксплуатацию в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа

В ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа введены в эксплуатацию три новых корпуса на 1 236 квартир. Общая площадь квартир составляет более 50 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Среди них представлены как компактные студии, так и более просторные лоты классического и евро-формата с 1–4 спальнями. В некоторых планировках предусмотрены гардеробные, постирочные, мастер-спальни, окна на три стороны, а также балконы с панорамным остеклением. Каждый лот сдается с готовой отделкой: в комнатах уложен ламинат и смонтированы подвесные потолки, а в ванных и туалетных комнатах установлена сантехника. В гостиных и кухнях-гостиных сделаны выводы под кондиционеры, а в коридорах установлены точечные светильники.

Как и в других проектах компании, первый этаж каждого дома занимают коммерческие помещения. Здесь откроются супермаркеты, салоны красоты, аптеки, кофейни и другой ритейл. В корпусах также предусмотрен минус первый этаж с индивидуальными кладовыми, где жители смогут хранить сезонные вещи и другие редко используемые предметы. Площадь коммерческих помещений варьируется от 43 до 302 квадратных метров, а площадь келлеров — от 3,3 до 6,2 «квадратов».

Все места общего пользования проектировались как безбарьерные пространства. Входные группы располагаются на уровне земли, а рядом с каждым входом предусмотрено место для хранения колясок и велосипедов. Другим важным решением стали стеклянные тамбуры и большие витражные окна: они не просто наполняют подъезды солнечным светом, но еще и гарантируют дополнительную безопасность жителей наряду с камерами видеонаблюдения. Во всех входных группах оборудованы лобби с зоной для отдыха, где можно принять посылки от курьеров или встретить гостей.

Отдельного внимания заслуживает концепция внешнего вида ЖК, которая вписана в дизайн-код «Лесная поляна». Фасады оформили в сочетании бело-коричневых оттенков. Среди основных материалов отделки — керамический кирпич, штукатурка и композитные алюминиевые панели. Акцентами архитектурного ансамбля являются первые два этажа каждого здания, которые украшены художественной кирпичной кладкой. Дополнительную динамику облику корпусов придает регулярный шаг остекленных балконов и контраста между используемыми цветами.

Здания располагаются так, чтобы сформировать два приватных двора. Каждый представляет собой полностью пешеходное пространство, которое разделено на несколько функциональных зон: детскую, спортивную и рекреационную. Девелопер оборудовал комьюнити-зоны для поддержания добрососедства, где жители смогут общаться друг с другом, проводить мероприятия и заводить новые знакомства. Проект озеленения включает в себя большое разнообразие растений и даже работу с геопластикой для более эффективного зонирования территории.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» располагается в семи километрах от МКАД по Каширскому шоссе. Рядом — Видновский лесопарк, Большой Людовинский пруд и несколько лесных массивов. Это один из самых масштабных проектов в Московском регионе: в его состав войдут 17 детских садов, девять школ, две поликлиники, больница со станцией скорой помощи, культурно-досуговый и торговый центры, а также разнообразная коммерческая инфраструктура.

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