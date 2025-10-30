Три крупных коммерческих помещения в СВАО реализуют на открытых аукционах

Инвесторы могут приобрести три крупных помещения для бизнеса в СВАО, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Общая площадь объектов составляет почти 650 кв. м. Помещения расположены по адресам: Белозерская улица, дом 17Г, Угличская улица, дом 6, улица Пестеля, дом 6Б.

«Приобретение крупного нежилого помещения — это большие возможности для бизнеса. Такие объекты можно использовать под один проект или же сдавать площади в аренду нескольким предпринимателям под более мелкие коммерческие точки. Главное — заранее оценить место, особенности недвижимости и проанализировать конкурентную среду. Тем, кто рассматривает открытие бизнеса на северо-востоке Москвы, стоит обратить внимание на три помещения свободного назначения в районах Бибирево, Лианозово и Отрадное. Их площадь варьируется от 188,3 до 246,5 кв. м. Все объекты имеют отдельный вход и расположены недалеко от местных зон отдыха», — уточнил Пуртов.

Прием заявок на участие в торгах завершится 12 ноября, аукционы пройдут 21 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.