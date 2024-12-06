Три дома в составе подмосковного ЖК «Времена года» достроят осенью 2025 г

Все три девятиэтажки, о которых идет речь (литеры 2, 11, 12), начали строить в марте 2024 года. Завершат строительство многоэтажных домов в сентябре 2025 года.

Многоквартирные дома возводят в рамках второй очереди строительства. Всего по генплану во «Временах года» построят 12 многоквартирных домов. Три дома первой очереди строительства уже завершены, введены в эксплуатацию и заселены.

Жилой комплекс расположен вблизи социальных объектов: в 15 минутах от домов расположены 4 общеобразовательные школы, 8 детских садов, детская и взрослая поликлиники, спортивный комплекс с бассейном и кинотеатр.

В одной минуте пешком от комплекса находится станция МЦД-4 Победа, откуда каждые 5 минут отправляются современные поезда. Дорога до Москвы займет порядка 38 мин (станция БКЛ «Аминьевская»), а до Белорусского вокзала и Тверской улицы — не более 58 минут.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.