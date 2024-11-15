Третий детсад для малышей из подмосковного ЖК «Томилино Парк» достроят в 2025 году

Инспекторы в ходе проверки проверили устройство несущих конструкций надземной части. Строить детский сад начали в сентябре 2023 года, а завершить работы планируют к июню 2025 года. В настоящее время инспекторы фиксируют 22% строительной готовности.

Площадь здания составит 4,2 тыс. кв. метров. Детский сад станет трехэтажным, в нем будет все необходимое для 12-часового пребывания воспитанников: современные групповые помещения с игровой и обеденной зонами, раздевалками и санузлами, спальни, спортивный и музыкальный залы. Ожидается, что детский сад будут посещать 360 дошкольников.

Строящийся детсад станет третьим на территории жилого комплекса. Под надзором Главгосстройнадзора здесь уже построена школа на 1 100 учеников, два детских сада. Кроме того, в «Томилино парк» возводят поликлинику для взрослых и детей на 540 посещений в смену со встроенным постом скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.