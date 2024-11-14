Тренды строительной отрасли обсудили на «Неделе ДОМ.РФ» в Подмосковье

Тренды и вызовы строительной отрасли обсудили на конференции «Неделя ДОМ.РФ» в Московской области. В мероприятии приняли участие крупные игроки этой сферы: ДОМ.РФ, Минжилполитики Московской области, застройщики, банки и эксперты, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В регионе сейчас есть акцент на реновацию. В первую очередь в части нежилого КРТ — идет вовлечение заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. Благодаря их более рациональному использованию жители региона получат городские кварталы со сбалансированной застройкой.

«На данный момент в работе более 250 проектов площадью 6,2 тыс. га. В активной стадии реализации 54 проекта с потенциалом нового жилья 6,2 млн. кв. метров. Реализация этих проектов позволит расселить 321 тыс. кв. метров ветхого и аварийного фонда, в новое комфортное и современное жилье переедет более 8 тыс. человек», — отметил первый заместитель директора фонда КРТ Московской области Дмитрий Дворов.

Плюсы в таких проектах это территориальная составляющая, с учетом развития городов и их расширения, в первую очередь в так называемом «зеленом поясе» такие территории сейчас расположены, по сути в центре таких городов как: Реутов, Люберцы, Долгопрудный, Одинцово и т. д., где имеется вся инженерная составляющая в части подключения к сетям и транспортная логистика, которая необходима жителям. Кроме этого, несмотря на то, что эти территории расположены в центре, стоимость их изъятия не так велика, в силу того, что здания и сооружения на этих территориях уже частично или полностью разрушены.

«Мы видим интерес к заброшенным и неэффективно используемым территориям со стороны девелоперов, и мы понимаем, как такие проекты реализовывать. Вовлечение таких территорий в КРТ должно улучшить облик городов и создать комфортную среду для граждан. Кроме этого, мы рассматриваем и дополнительные меры стимулирования, в частности частичный дисконт при уплате за изменение ВРИ, в случае если эти средства будут направленны на дополнительное расселение», — добавил Дмитрий Дворов.

Цель реновации — расселить людей из ветхого и аварийного фонда, создать комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой и качественно обновить городские территории.

Кроме того, в 2024 году Московской областью максимально оптимизированы процессы принятия, согласования и реализации решений о КРТ. Как пример в региональное законодательство внесены изменения в части КРТ незастроенной территории, исключена необходимость согласования проекта решения о КРТ, на согласование направляется решение о КРТ с мастер-планом. Что касается самого мастер-плана, его подготовка в проектах КРТ нежилой застройки начинается параллельно с запуска проекта и согласования градостроительной концепции.

В требования по составу и содержанию мастер-плана также в этом году были внесены изменения — сократилось количество приложений, схем и дополнительных документов. Теперь он должен содержать минимально необходимые, в соответствии с Федеральным законодательством сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплексному развитию, перечень объектов капитального строительства, как сохраняемых, так и сносимых, а также сведения о предельных параметрах планируемого развития. Соответственно, сократились и сроки на его подготовку. Также схема транспортного обслуживания территории теперь утверждается параллельно с согласованием мастер-плана, что значительно сокращает сроки подготовки проекта планировки территории. По КРТ жилой застройки в этом году введена возможность параллельного согласования проекта решения о КРТ и договора о КРТ.

В целях ускорения строительно-инвестиционного цикла и сокращения документооборота между регионом и застройщиками в Московской области создали новый информационный портал. Сервис доступен на региональном геопортале в личном кабинете. Новая услуга обеспечит застройщикам региона удобный доступ к необходимой информации и инструментам для эффективного управления проектами. В блоке «Мои проекты» отражается детализированная дорожная карта градостроительной концепции, которая позволяет планировать и контролировать все стадии строительства. Функционал личного кабинета выстроен на основе пожеланий застройщиков, что делает его максимально полезным и актуальным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.