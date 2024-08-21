Торги по продаже муниципального имущества принесли в бюджет Шатуры 3,4 млн руб

В городском округе Шатура состоялись торги по продаже муниципального имущества. Аукцион прошел в электронной форме, в котором приняли участие 8 граждан. Нежилое помещение площадью 90,3 кв. метров расположено по адресу: Рошаль, ул. Свердлова, д. 24, пом. 96. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества Подмосковья.

По итогам торгов от продажи недвижимого имущества в бюджет городского округа поступило более 3,4 млн рублей.

В помещении, которое длительное время не использовалось, собственник планирует провести косметический ремонт с целью приведения его в надлежащее состояние.

Указанное помещение было включено в прогнозный план (программу) приватизации на 2024 год.

В Подмосковье для малого и среднего предпринимательства действует программа «Недвижимость за 1 рубль», в соответствие с которой можно взять помещение или здание в аренду за 1 рубль в год, если износ объектов превышает 80%. Если износ объекта составляет менее 80%, то цена аренды будет рассчитываться исходя из размеров налога на недвижимость — 2,2% от кадастровой стоимости.

Также одним из условий является то, что бизнес берет на себя обязательства в течение 1,5 лет провести капремонт или реконструкцию за 3 года, так как недвижимость находится в изношенном, а иногда и в аварийном состоянии.

Подобрать доступное помещение или здание можно на инвестиционной карте Московской области на инвестпортале.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.