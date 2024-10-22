Театр «Уголок дедушки Дурова» сделают более комфортным для животных

В Москве реконструируют помещения и вольеры в «Уголке дедушки Дурова»

В театре «Уголок дедушки Дурова» проведут реконструкцию. Изменения коснутся административного здания, зверинца, большой сцены, музея с малой сценой, здания с аттракционом «Мышиная железная дорога» и вольеров, сообщается на сайте мэра Москвы.

При этом исторический облик объекта культурного наследия будет сохранен. Сейчас в театре содержатся около 400 животных. Реконструкция необходима также для изменения планировки и перестройки зданий для более комфортного размещения жителей вольеров. Больше места станет у слонов, а у бегемотов обновят системы водоснабжения и вентиляции.

Реконструкция позволит расширить репертуар театра. Для зрителей более комфортные условия создадут с помощью нового сценического оборудования.

Театр расположен в особняке 1894 года постройки. В этом здании жил родоначальник знаменитой династии Владимир Леонидович Дуров. «Уголок дедушки Дурова» — это первый и единственный театр зверей в мире.