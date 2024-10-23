Свыше 80 земельных участков в округе Клин сданы в аренду в 2024 году

Администрацией г. о. Клин проводится работа по вовлечению в оборот земельных участков, в том числе через торги. Сейчас к реализации представлены 27 земельных участков с разным видом разрешенного использования. Чаще всего это участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, для садоводства, для хранения автотранспорта и ремонта автомобилей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вся информация для удобства потенциальных инвесторов размещена на федеральном портале «ГИС торги» или на портале Московской области.

За 9 месяцев 2024 года администрацией городского округа Клин уже реализовано более 80 земельных участков. Годовая арендная плата по ним составила более 130 млн рублей.

Часть объектов реализована через продажу на сумму более 14 млн рублей, которые направлены на нужды благоустройства городского округа Клин. Об этом на плановом совещании у главы городского округа Клин Алены Сокольской 22 октября сообщила заместитель главы г. о. Клин Евгения Рыжова, курирующая вопросы земельно-имущественных отношений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.