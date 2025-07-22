Свыше 40 студентов прошли практику в филиалах БТИ Подмосковья с начала года

С января по июль 2025 года производственную и преддипломную практику в различных филиалах ГБУ «БТИ Московской области» прошли более 40 студентов ведущих профильных вузов и колледжей Подмосковья и столицы. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«Привлечение студентов на практику в БТИ — это стратегическая инвестиция в будущее нашей отрасли и самого учреждения. Мы видим в молодых людях потенциальных высококлассных специалистов, у которых есть возможность знакомиться с передовыми технологиями кадастрового учета и технической инвентаризации и понять специфику работы на местах. Для нас важно, чтобы ребята приобретали реальные навыки, видели перспективы и в дальнейшем рассматривали БТИ как место для построения успешной карьеры», — отметила генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Студенты получили уникальную возможность применить теоретические знания на практике и поучаствовать в реальных рабочих процессах. Программа практики в БТИ включала выполнение рабочих задач под руководством наставников — работа с документацией, подготовка технических планов и отчетов, участие в кадастровых работах, взаимодействие с заявителями, использование современных геодезических приборов, геоинформационных систем и специализированного программного обеспечения.

Информация о БТИ Московской области доступна на официальном сайте учреждения, а также по телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

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