Свыше 30 домов с арочными окнами отремонтируют в Москве до конца года

В столице в рамках программы капитального ремонта приведут в порядок 34 дома с арочными окнами до конца года. У них обновят фасады и балконы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, в этом году уже отремонтировали пятиэтажный жилой дом на Ленинградском шоссе, построенный в 1954 году в стилистике советского неоклассицизма. Фасад расчистили и промыли, восстановили архитектурные элементы. Также обновили балконные плиты, установили современные двери.

Еще в порядок привели пятиэтажный дом в Петровско-Разумовском проезде. Он был построен в 1955 году в стиле советской неоклассики. Здесь специалисты расчистили и промыли керамическую плитку, которой выложены стены, покрасили порталы арочных окон, привели в порядок балкон. В подъездах уложили плитку, вставили современные окна и двери.

Кроме того, специалисты отремонтировали дом в проезде Аэропорта, построенный в 1954 году. Там промыли и прочистили фасад, восстановили декоративные элементы. Цоколь здания покрасили, обновили коммунальные системы. Мастера также отремонтировали входы в здание.

Работы проводят специалисты комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее в столице отреставрировали грот графа Орлова в Нескучном саду. В частности специалисты провели работы с каменной кладкой.