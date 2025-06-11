Свыше 2,5 тыс врачей получили бесплатные земельные участки в Подмосковье

В июле 2021 года в Московской области был принят закон, по которому врачам востребованных специальностей начали предоставлять земельные участки в безвозмездное пользование. За это время в Подмосковье землю получили свыше 2,5 тыс. врачей. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«Дополнительная мера поддержки по предоставлению земельных участков врачам в безвозмездное пользование действует уже четыре года. Участвуют в проекте 32 муниципальных образования, акцент делается именно на отдаленные населённые пункты. Что касается специалистов, здесь также проработан вопрос совместно с нашим Минздравом — получить участок для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства могут медики 39 узких специальностей, в которых особенно нуждается регион. С начала действия закона участки уже получили 2505 врачей, из них в этом году землю предоставили 80 медикам», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По словам главы ведомства, участки, полученные в безвозмездное пользование, врачи активно осваивают, возводя на них дома.

«Только этой весной к строительству приступили 49 медицинских работников. Всего же построено в регионе 292 жилых дома, 267 из них уже зарегистрированы. В целом же, на сегодняшний день в процессе строительства 117 врачей», — добавил министр.

Наиболее активно строятся в городских округах: Домодедово (построено 67 домов), Пушкинский (43) и Коломна (39).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.