Свыше 200 тыс кв метров жилья ежегодно будут производить на заводе в Подмосковье

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства завода по производству домокомплектов из легкого бетона. Проект реализуют на территории городского округа Кашира, сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство предприятия началось в июне 2023 года. На площадке возводят производственный и административно-бытовой корпуса и склад инертных материалов. Общая площадь заводских корпусов составит 27,7 тыс. квадратных метров. Рабочие ведут устройство несущих конструкций. Инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 10% строительной готовности объекта. Завершат строительство летом 2026 года.

Производственная мощность составит около 240 тысяч квадратных метров жилья в год. На заводе будут производить изделия из тяжелого и легкого бетона: несущие сборные вертикальные стеновые панели, сборно-монолитные плиты перекрытия на основе несъемной железобетонной опалубки, трехслойные и однослойные наружные стеновые панели.

Инвестиции в реализацию проекта составят 2,8 миллиарда рублей. После ввода завода в эксплуатацию в 2026 году, для жителей Каширы и близлежащих районах появится 300 новых рабочих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.