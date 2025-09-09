Свыше 180 объектов недвижимости отдали в собственность муниципалитетам Подмосковья

За 5 месяцев работы в муниципальную собственность округов переданы 180 объектов областного имущества, в том числе через торги, для вовлечения в хозяйственный оборот и использования его для нужд округов. Переданное имущество — неиспользуемые объекты казны, которые администрации муниципальных образований предлагают инвесторам и бизнесменам через торги, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Масштабная инвентаризация областного имущества в прошлом году выявила более 500 объектов, не используемых областными структурами в своей деятельности. К работе по вовлечению данных объектов в хозяйственный оборот привлекли администрации городских и муниципальных округов Подмосковья. За 5 месяцев активной совместной работы в муниципальную собственность передали 180 объектов недвижимости: 54 объекта капитального строительства и 126 земельных участков. Одновременно с приемом областной недвижимости органы местного самоуправления начали работу по ее реализации и получили первые результаты: новых хозяев удалось найти для 15 объектов недвижимости», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Министр добавил, что данная работа ведется в тесном сотрудничестве с комитетом по конкурентной политике Московской области. Все объекты, готовые для передачи заинтересованным лицам, можно посмотреть на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Примеры объектов на торгах:

24 сентября пройдет аукцион за нежилое помещение 92 кв.м на ул. Кирова в Павловском Посаде. Стартовая цена имущества — 4 млн рублей.

Также ожидает торгов нежилое помещение площадью 517,4 кв.м в мкр. Саввино в г. Балашиха. Аукцион назначен на 7 октября. Начальная цена лота составляет 30,14 млн руб.

А 13 октября пройдут торги за нежилое помещение площадью 72,5 кв.м в п. Снопок Орехово-Зуевского округа. Начальная цена лота — 2,13 млн руб.

До конца сентября в собственность 7 муниципальных образований Подмосковья передадут еще 17 объектов, среди которых 9 объектов капитального строительства и 8 земельных участков. Все переданные объекты планируются к вовлечению в хозоборот до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.