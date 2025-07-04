Свыше 100 московских семей заселились в новый дом по реновации

В новый дом по реновации на Авиационной улице Москвы переехали более 100 семей

Министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики, который входит в состав комплекса градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский рассказал, что по программе реновации свыше сотни семей переехали в новый дом на улице Авиационной, сообщает «Царьград» .

«Весной более 400 жителей старого дома в Щукине начали осматривать квартиры в новом здании на Авиационной улице. На сегодняшний день более сотни семей уже отметили новоселье в новых квартирах с улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации», — отметил он.

Основная часть переселенцев, а именно 78 семей, получили безвозмездную поддержку в процессе переезда, организованную администрацией города. Современное здание находится в районе с удобной транспортной доступностью и развитой социальной инфраструктурой: в шаговой доступности расположены станция метро «Щукинская», платформа МЦК «Щукинская», образовательные и медицинские учреждения, магазины и точки общепита.

В будущем в рамках программы реновации в районе Щукино планируется обеспечить новым жильем жителей 42 устаревших зданий, где проживает около 8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы, в районе Текстильщики, завершено строительство пятого дома по программе реновации, общая площадь которого составляет примерно 15 тыс. кв. м.