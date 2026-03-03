Суд подтвердил законность действий властей Серпухова по участку

Компания требовала восстановить вид разрешенного использования земли на улице Садовая для завершения строительства многоуровневой парковки в составе гостинично-торгового комплекса. Суд отказал в удовлетворении иска.

Участок передали обществу в аренду в 2009 году с назначением «для временных торговых мест на период реконструкции рынка». Позднее вид использования изменили на «объекты торговли» для строительства парковки. Муниципальные проверки установили, что изменения внесены на основании документов, вызывающих сомнения в подлинности. Было возбуждено уголовное дело, после чего администрация вернула участку первоначальное назначение.

Суд установил, что с 2023 года компания не является арендатором земли и не имеет правового интереса к спору. Также учтены выводы по другим делам, вступившие в силу.

Согласно генплану, участок находится в границах улиц и дорог местного значения. Размещение капитального объекта противоречит регламентам. Недостроенное здание частично выходит на проезжую часть и создает угрозу безопасности. Власти рассматривают меры по обеспечению порядка, включая возможный демонтаж.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.