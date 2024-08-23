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Стройготовность здания новой поликлиники в Лобне составила более 90%

В рамках нацпроекта «Здравоохранения» завершается строительство ГБУЗ «Лобненской центральной городской больницы» на 600 посещений в смену. Строительная готовность новой поликлиники составила более 90%, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На объекте задействовано более 95 рабочих и 4 единицы техники, ведется устройство слаботочных сетей, благоустройство прилегающей территории — устройство проездов и тротуаров. Проводится уборка помещений и расстановка мебели.

Общая площадь здания составит 11,7 тыс. кв. метров. Новую поликлинику смогут посещать 600 человек в смену. Такая вместимость позволит решить вопрос доступности медпомощи жителям городского округа на много лет вперед. Кроме того, здание медучреждения расположено очень удобно для жителей микрорайонов северной части округа, они и составят основную часть пациентов новой поликлиники.

На прилегающей территории появится парковочное пространство, места для отдыха.

Открытие поликлиники планируется в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.