Стройготовность школы № 1 в округе Шаховская достигла 50%

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В рамках госпрограммы по капитальному ремонту объектов образования продолжается капремонт школы № 1 в городском округе Шаховская на улице 1-й Советский переулок. Стройготовность учреждения составляет 50%, сообщает пресс-служба областного Минстроя.

«На площадке трудятся более 50 рабочих и 1 единица техники. Ведется штукатурка стен, заливка и стяжка полов, монтаж утеплителя фасада, металлочерепицы и монтаж инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

Шаховская школа № 1 — старейшая в округе. Здание начальной школы было возведено в 1962 году, старшая школа — 1971 года постройки. Общая площадь двух зданий образовательного учреждения составляет более 4,3 тыс. кв. метров.

Капремонт в двух зданиях школы № 1 (начальная и средняя школы) в городском округе Шаховская планируется завершить к 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.