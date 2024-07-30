Стройготовность школы на 1,1 тыс мест в Мытищах составляет более 45%

Строительство новой школы продолжается в деревне Сухарево городского округа Мытищи. Объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новое учебное заведение появится в рамках нацпроекта «Образование». Объект возводят на улице Школьная.

«На площадке работают 109 строителей и 6 единиц техники. Уже завершены монолитные работы и устройство кровли. Ведется кладка внутренних стен и перегородок, установка оконных блоков, монтаж инженерных сетей, фасадные работы. Общая стройготовность составляет более 45%», — уточняется в сообщении.

Площадь образовательного учреждения составит 17,7 тыс. кв. метров. В школе обустроят удобные просторные классы, актовый и спортивный залы, пищеблок и столовую. Также предусмотрены медицинские и технические помещения.

В рамках проекта планируется комплексное благоустройство территории. Здесь оборудуют детские игровые зоны, а также создадут современный спортивный комплекс.

Строительство новой школы позволит разгрузить учебное заведение в селе Марфино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.