Стройготовность образовательного центра № 8 в Ногинске составляет свыше 80%

сегодня в 17:59

В Ногинске на Юбилейной улице продолжается капремонт образовательного центра № 8. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Общая стройготовность по всем видам работ достигла более 80%. Работы ведутся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

«На объекте задействованы более 60 рабочих и 2 единицы техники, специалисты ведут фасадные работы, устройство слаботочных систем, монтаж электроснабжения, системы вентиляции и водоотведения, благоустройство территории», — уточняется в сообщении.

До 1 сентября привести в порядок предстоит трехэтажное здание, возведенное еще в 1962 году.

В рамках проводимых работ будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, заменены оконные блоки, проложены инженерные коммуникации. В обновленные помещения поставлены современное учебное, спортивное, технологическое оборудование и мебель. Для ребят будут сделаны все комфортные условия для учебы и отдыха.

Ребят образовательное учреждение вновь примет в сентябре этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.