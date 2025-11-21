Стройготовность новой общеобразовательной школы в Красногорске составляет 95%

В Красногорске выходит на завершающий этап строительство новой современной школы на 550 мест. Образовательный комплекс площадью более 11 тысяч кв. м станет одним из ключевых объектов социальной инфраструктуры города и откроется в конце 2025 года, сообщает пресс-служба Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В Подмосковье завершается строительство школы на 550 учеников, расположенной в Красногорске рядом с улицей Аннинская. Работы стартовали в апреле 2024 года и продолжаются под контролем инспекторов Главного управления государственного строительного надзора региона. Завершение строительства намечено на конец 2025 года.

Школа представляет собой трехэтажное здание площадью свыше 11 тысяч кв. м. Здесь разместят современные учебные кабинеты, медицинский блок, спортзал и просторную столовую. Пространство разделено на учебные зоны для младших классов и подростков, что позволит оптимизировать процесс обучения.

Функциональное распределение этажей продумано заранее: на первом расположатся столовая и медкабинет, второй отведен под творческие направления, третий — под естественные науки и лаборатории.

Большое внимание уделено доступности: в здании установлены пандусы, лифты и широкие дверные проемы, обеспечивающие комфорт маломобильным гражданам.

Учебные кабинеты оборудуют современными техническими средствами, библиотеку — мультимедийными устройствами. Это создаст условия для развития творческих и практических навыков учащихся.

В школе также сформируют спортивную инфраструктуру: просторные залы и раздевалки обеспечат возможности для занятий физкультурой для детей всех возрастов.

Новый образовательный комплекс станет значимым элементом развития Красногорска, повысит доступность качественного образования и обеспечит комфортные условия для всестороннего развития школьников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.