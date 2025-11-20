сегодня в 16:16

Строительство пристройки к школе № 9 в Одинцове завершено на четверть

В подмосковном Одинцово на улице Северная, дом № 20, ведется реконструкция школы № 9 со строительством пристройки на 550 мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

На сегодняшний день на площадке строители ведут монолитные работы. Строительная готовность составляет 20%.

В новом здании на 550 мест разместятся учебные классы и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая, а также медкабинет и административные помещения. Новый учебный корпус будет адаптирован под обучение детей с ограниченными возможностями.

Прилегающая территория будет благоустроена.

Завершить работы планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.