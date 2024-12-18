Строительство овощехранилища на 2 тыс тонн завершено в Коломне

Предприятие «Сергиевское» является одним из ведущих производителей сельхозпродукции на территории городского округа Коломна. В этом году, исполняя поручение губернатора Андрея Воробьева, здесь завершили строительство овощехранилища на 2000 тонн, доведя совокупную вместимость своих овоще- и картофелехранилищ до 8600 тонн, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В Подмосковье действуют меры господдержки при реализации инвестпроектов по созданию овощехранилищ: существуют федеральная и региональная программы, по которым аграриям компенсируют часть затрат. Новое овощехранилище в „Сергиевском“ — это важный вклад в продовольственную безопасность региона», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

За последние 5 лет сумма инвестиций в развитие предприятия превысила 60 млн рублей. Кроме картофеле- и овощехранилищ в «Сергиевском» сегодня есть современная техника для обработки почвы, посадки и уборки, дождевальные установки. Установлены линии по мойке и мелкой фасовке картофеля и овощей. Построена новая автоматизированная весовая станция с пределом взвешивания 80 тонн.

В 2024 году в «Сергиевском» собрали более 8000 тонн картофеля, более 7700 тонн овощей и 1850 тонн зерновых. Предприятие постоянно расширяет перечень производимой продукции. После проведенной реконструкции теплиц стало возможным увеличить объем производства рассады — как овощных культур, так и декоративных растений.

«Наращивание объемов производства цветов позволит хозяйству стать конкурентным при поставках для озеленения и благоустройства нашего городского округа», — рассказал генеральный директор ООО «Сергиевское» Ярослав Иванов.

Также в ближайших планах предприятия — запуск цеха по переработке сельскохозяйственной продукции в селе Коробчеево. Строительство цеха завершено, решается вопрос с подключением здания к системе водоснабжения и водоотведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.