Строительство нового храма около подмосковной деревни Курово идет по графику

Возле строящегося храма в деревне Курово Дмитровского городского округа состоялась рабочая встреча с участием благочинного Яхромского церковного округа иерея Сергия Бернацкого и инициатора строительства храма генерального директора ООО «МДК» Николая Юденкова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече обсуждались актуальные вопросы относительно хода строительных работ и предстоящие планы по завершению проекта. Юденков подчеркнул, что команда строителей прилагает все усилия для того, чтобы храм был возведен добротно и в срок, а также с соблюдением всех технических канонов строительства.

«Строительство нового храма около деревни Курово позволит жителям близлежащих поселений, а это более 500 человек, посещать храм в пешей доступности, ходить туда в удобное время. Это важный проект, окончание строительства которого ждут многие жители» — рассказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.