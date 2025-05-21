Строительство нового детсада на 245 мест в Одинцове идет строго по графику

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал ход строительства нового детского сада на 245 мест на улице Верхне-Пролетарской в Одинцово. Дошкольное образовательное учреждение получило название «Кубик». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Общая площадь здания превышает 3,8 тыс. кв. м, в нем будут 3 надземных и один подземный этаж. Подрядчик уже завершил монолитные работы и приступает к облицовке фасада.

«На строительной площадке находится 27 человек и 2 единицы техники. Подрядчик находится в графике. Помимо фасадных на объекте ведутся кровельные работы, устройство систем водоснабжения и канализования, электрики и слаботочных систем. Также продолжается прокладка наружных инженерных коммуникаций», — проинформировал Андрей Иванов.

До конца года строители должны завершить инженерные работы, благоустройство прилегающей территории и сосредоточиться на внутренней отделке помещений. Сдача объекта запланирована на II квартал 2026 года. Глава обсудил с представителями подрядчика возможность ускорить строительство. Для этого на стройплощадке будет увеличено количество рабочих.

В детском саду разместятся 10 групп, две из которых рассчитаны на детей младше 3-х лет. Помимо групповых ячеек, проектом предусмотрены полноценный пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и служебно-бытовые помещения. После окончания строительства дошкольное учреждение будет передано муниципалитету.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.