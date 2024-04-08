Строительство еще одного детского сада стартовало в Ленинском округе

В Ленинском городском округе приступили к строительству детского сада на 155 мест в жилом комплексе «Зеленые Аллеи», сообщил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

«В ЖК „Зеленые Аллеи“ начали строить детский сад на 155 мест. Сейчас строительная бригада работает над устройством котлована. Детский сад планируем ввести до конца июня 2025 года», — сказал Станислав Каторов.

Он добавил, что также полностью завершены работы по разработке проектной документации школы на 1225 мест в этом же жилом комплексе. К строительству общеобразовательного учреждения приступят во втором квартале 2024 года. Введут объект в эксплуатацию в 2026 году.

«По строительству социальных учреждений в Ленинском городском округе отмечаем хорошую динамику. Одна из главных наших задач — своевременно обеспечивать детей новыми современными школами и детскими садами», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа.

В пресс-службе рассказали, что на сегодняшний день в подмосковном Ленинском округе продолжается строительство шести детских садов и шести школ.

«Сейчас в нашем округе ведется строительство следующих объектов социального назначения: детский сад № 5 на 360 мест в ЖК „Пригород Лесное“, детский сад на 325 мест в мкр. „Восточное Бутово“ и на 350 мест в ЖК „Новое Видное“, детский сад на 310 мест в ЖК „Эко Видное 2.0“, детский сад № 3 и № 4 на 325 мест каждый в ЖК „Южная Битца“, детский сад на 350 мест ЖК „Горки парк“, а также детский сад на 155 мест в ЖК „Зеленые Аллеи“. Также продолжается строительство школ на 1100 мест в ЖК „Эко Видное 2.0“, на 1100 мест ЖК „Горки парк“, на 1150 мест в мкр. „Восточное Бутово“, на 1675 мест в ЖК „Первый квартал“, на 1350 мест в ЖК „Римский“, на 1550 мест в ЖК „Южная Битца“. Кроме того, в селе Молоково возводим блок начальных классов на 237 мест», — приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации Ленинского округа Веры Поповой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.