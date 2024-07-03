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Строительство детской поликлиники в Чехове завершится в конце 2025 г

В Чехове в рамках нацпроекта «Здравоохранение» полным ходом идет строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену. Строители приступили к монолитным работам на уровне первого этажа здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Медицинское учреждение планируется построить на пересечении улицы Мира и улицы Дружбы

«На площадке 43 рабочих и 3 единицы техники. Ведутся монолитные работы на уровне первого этажа здания, прокладка теплотрассы. Работы в графике», — говорится в сообщении.

Общая площадь четырехэтажного здания поликлиники составит порядка 8,6 тыс. кв. метров, она будет принимать до 500 пациентов в смену.

В здании разместятся педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, отделение неотложной помощи, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации, кабинеты УЗИ, ЭКГ, инфекционное и стоматологическое отделения, а также комнаты здорового ребенка.

На прилегающей к зданию территории запланирована парковка для автомобилей скорой помощи и машиноместа для посетителей и сотрудников.

Мероприятия по благоустройству предусматривают организацию зоны отдыха, детской площадки, а также озеленение территории.

Строительство планируется завершить в конце 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.