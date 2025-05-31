Строительный эксперт рассказал подробности о программе «Московские кварталы»

Столица запускает программу «Московские кварталы», которая включает в себя комфортные квартиры для свободной продажи в современных новостройках, об этом ранее заявил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Городской застройщик полностью контролирует все этапы — от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение. Уже при запуске программы закладываются основы квартального подхода — жилые дома строят вместе с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Так, рядом появятся благоустроенные дворы и дороги, школы, детские сады, поликлиники в шаговой доступности. Город постоянно анализирует потребность в инфраструктурных объектах на годы вперед и затем проектирует новые, исходя из прогноза и с учетом планов застройки конкретного района», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики столицы. Для работы над «Московскими кварталами» выбираются надежные подрядчики на открытых торгах.

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков напомнил о том, что Москва по праву признана одним из мировых лидеров по уровню комфорта проживания и сбалансированности городской среды.

«Причем речь идет не просто о благоустройстве, а о комплексном развитии города как живого организма, где транспортная, социальная, коммунальная и торговая инфраструктуры органично вплетены в повседневную жизнь горожан и находятся в шаговой доступности», — добавил Глушков.

По его словам. в этом контексте у городского застройщика есть ключевые преимущества: опыт и знания, которые позволяют формировать подобную инфраструктуру системно, с прицелом на будущее, создавая комфортную городскую среду и формируя новые жилые кварталы на месте неэффективно используемых территорий.

«Важнейший фактор современного градостроительства — это надежность и прогнозируемость. Причем эти факторы важны как для покупателя, так и для подрядчика. У нас есть наглядный опыт успешного воплощения и развития масштабных градостроительных проектов. Программа „Московские кварталы“ призвана на порядок повысить качество жизни москвичей и гостей столицы, окончательно закрепив за Москвой статус самого современного и удобного для жизни мегаполиса мира», — сказал Глушков.

Также при проектировании новых домов в столице учитываются потребности жителей: создаются безбарьерная среда и просторные подъезды, устанавливаются лифты с доступом на подземные паркинги. Во дворах оборудуют детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха.