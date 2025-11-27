сегодня в 18:57

Строительные работы начали в ходе ремонта спорткомплекса «Звезда» в Звенигороде

В Звенигороде на улице Московская продолжаются работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Звезда». Подрядчик наполовину завершил демонтажные работы, приступил к общестроительным. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В рамках ремонта планируется полностью преобразить все внутренние помещения — отремонтировать бассейн, залы для занятий игровыми видами спорта, заменить все инженерные сети, обновить фасад и входную группу, провести кровельные работы, благоустроить прилегающую территорию.

Завершить все работы на объекте планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.