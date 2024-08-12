Строительная готовность школы-интерната в Павловском Посаде превысила 85%

Продолжаются работы в здании МКОУ школа-интернат для обучающихся с ОВЗ в Павловском Посаде на улице Тимирязева. Общая стройготовность достигла более 85%, об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

На объекте более 40 рабочих. Подрядчик проводит отделку внутренних помещений, монтаж дверных блоков и инженерных сетей, фасадные работы, укладку плитки, устройство входных групп и инженерных сетей.

Общая площадь здания школы-интерната составляет более 1,9 тыс. кв. метров. Его год постройки 1957.

В рамках капительного ремонта проводится обновление фасада здания, замена кровли и входных групп, установка новых окон и дверей, полная замена инженерных сетей и сантехнического оборудования, а также благоустройство внутренних помещений. Кроме того, в образовательное учреждение будет поставлена новая мебель и оборудование.

Школа-интернат планирует открыть свои двери к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.