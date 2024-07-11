Строительная готовность новой школы в Лобне достигла 85%

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Лобню посетили министр образования Московской области Артем Охрименко и депутат Московской областной думы Денис Перепелицын. Вместе с главой муниципалитета Анной Кротовой они проверили ход строительства нового инженерно — технического лицея «Авиатика» в микрорайоне Катюшки. На данный момент на объекте выполнено более 85% работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы набрали 82 учителя. Сейчас не хватает четырех: начальных классов, физики, математики и русского языка. Рассчитываем, что до 1 сентября комплектация будет полной», — рассказала Анна Владимировна.

Новая школа предоставит современные условия для обучения и развития. В ней будут оборудованные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал, спортивные залы, столовая на 1 100 мест и современная библиотека с ИТ-зоной.

Лицей позволит повысить качество образования в городе и обеспечить комфортные условия для обучения подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.