Строительная готовность детской поликлиники в Чехове составляет 50%

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Главгосстройнадзор Московской области провел проверку хода строительства детской поликлиники в Чехове, которую возводят по нацпроекту «Здравоохранение». На сегодняшний день объект готов примерно на 50%, рабочие занимаются устройством наружных инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Общая площадь четырехэтажного здания составляет около 9 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположены вестибюль с двумя фильтр-боксами, информационно-аналитическое подразделение, группа помещений для приема анализов, кабинеты инфекционных заболеваний и неотложной помощи. А также рентгенодиагностический кабинет и служебно-бытовые помещения.

Второй этаж занимает педиатрическое отделение, процедурные кабинеты, отделение здорового ребенка, кабинет организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях, а также служебно-бытовые помещения.

Третий этаж отведен под отделение врачей специализированного приема, кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, стоматологическое отделение и служебно-бытовые помещения.

Четвертый этаж займет группа кабинетов восстановительного лечения, административные и служебно-бытовые помещения.

Объект здравоохранения оснастят современным отечественным оборудованием. Кабинеты приема будут с автоматизированными рабочими местами и медицинской информационной системой, которая позволит записывать пациентов на повторные приемы, лабораторные и инструментальные исследования, а также на консультации специалистов других медицинских учреждений.

Также в поликлинике предусмотрен кабинет инфекционных заболеваний для раннего выявления и лечения инфекционных болезней в амбулаторных условиях, проведения реабилитационных мероприятий и диспансерного наблюдения после выздоровления.

Для обеспечения комфорта пациентов и медперсонала прилегающую территорию благоустроят. Здесь появятся проезды, парковочное пространство, пешеходная зона и детская площадка.

Застройщиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

Завершение строительства запланировано на третий квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.