Строительная готовность детского сада на 107 мест в Королеве составила 85%

В Королеве в рамках Народной программы партии «Единая Россия» развивают социальную инфраструктуру — школы и детские сады, поликлиники. На территории жилого комплекса «Театральный парк» в микрорайоне Болшево завершается строительство детского сада для 107 малышей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Член Политического совета партии «Единая Россия» Сергей Иванов проверил, как ведутся работы на объекте и оценил темпы возведения образовательного учреждения.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 85%. На стройплощадке работают более 80 строителей и семь единиц техники. Сейчас в помещениях сада укладывают линолеум, устанавливают подвесные потолки, ограждения пролетов лестниц, выполняют финишную покраску и работы по благоустройству прилегающей территории. Также начался монтаж нового оборудования и мебели.

«Детский сад уже на стадии завершения строительства, большинство строительно-монтажных работ уже окончены. Остались еще работы, которые связаны с внешним контуром, с завершающим благоустройством. До конца текущего года сад планируется к вводу в эксплуатацию и к передаче в муниципальную собственность для того, чтобы со следующего года он мог открыть свои двери. Школа здесь у нас открылась и функционирует на 660 мест. Сейчас будет детский сад на 107 мест. И мы полностью обеспечиваем потребности этого микрорайона», — отметил Сергей Иванов.

В трехэтажном здании площадью порядка двух тысяч квадратных метров разместятся групповые, кружковые, универсальные залы и залы для занятий, пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурная, методические кабинеты.

Здание будет оснащено индивидуальным тепловым пунктом, подключено к системе охранной, пожарной сигнализации и видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный регион». Предусмотрен лифт для маломобильных групп.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.