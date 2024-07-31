Строители завершают капитальный ремонт здания школы № 13 в Щелкове

сегодня в 16:18

В городском округе Щелково на улице Беляева в рамках президентской программы заканчивается капитальный ремонт в здании средней общеобразовательной школы № 13. Общая стройготовность составляет почти 90%, об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

«На объекте 105 рабочих и 3 единицы техники. В школе завершаются отделочные работы, ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, монтаж слаботочных систем», — уточнили в министерстве.

Площадь образовательного учреждения составляет порядка 5,3 тыс. кв. метров.

В ходе капремонта строители обновили фасад здания, кровлю и входные группы, заменили окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, ведут ремонт во внутренних помещениях. Благоустроят и прилегающую территорию. Школу также ждет поставка новой мебели и оборудования.

Ребята смогут пойти в отремонтированную школу с 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.