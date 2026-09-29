Строители в Одинцове достроят корпус школы № 9 на 550 мест до конца года

Строительство корпуса школы № 9 на 550 мест в Одинцове планируют завершить в IV квартале 2026 года. Готовность объекта составляет 73%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Ход строительства пристройки к школе № 9 проверило Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Корпус площадью более 9,2 тыс. кв. метров возводят на улице Северной. В здании переменной этажности — от двух до четырех этажей — смогут учиться 550 детей.

Строители завершили устройство фундаментов, несущих и ограждающих конструкций надземной части. Сейчас они монтируют внутренние инженерные системы, отделывают помещения и благоустраивают территорию. В корпусе разместят учебные кабинеты, помещения для кружков, спортивные и актовый залы, библиотеку с ИТ-центром, столовую и медицинский пункт.

Существующее здание школы также обновят: его фасады приведут к единому архитектурному облику с пристройкой, заменят окна и кровлю, отремонтируют отмостку. Строительство началось в июне 2025 года, завершить его планируют в IV квартале 2026 года. Застройщик — ГКУ Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства». Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.