Строители приступили к ремонту кровлю и фасада в Подольском центре

На улице Школьная, д. 10/1, микрорайона Климовск подмосковного Подольска продолжаются работы по капитальному ремонту центра детского творчества, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В настоящий момент строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, а также осуществляют ремонт фасада и кровли. Стройготовность объекта превысила 20%», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. Потом будет проведено оснащение обновленных помещений современным технологическим оборудованием и мебелью. В центре творчества будут созданы все условия для занятий ребят творчеством и музыкой.

Завершат все работы на объекте в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.