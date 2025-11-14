Строители приступили к капремонту Рыболовской школы в Раменском округе

В деревне Морозово, дом № 131ш, Раменского округа начались работы по капитальному ремонту «Рыболовской средней школы». Подрядчик на объекте приступил к демонтажным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Работы по капитальному ремонту идут в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе капитального ремонта в здании будут проведены кровельные и фасадные работы, внутренняя отделка помещений, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Кроме того, в школу закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.