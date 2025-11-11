Строители приступили к демонтажу в ходе капремонта «Липицкой школы» в Серпухове

В здании «Липицкой школы» на площади 178 Авиаполка в селе Липицы округа Серпухов начался капитальный ремонт, подрядчик на объекте ведет демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответсвии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Площадь объекта — 3 230 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.