Строители начали капремонт центра культуры «Акрихин» в Богородском округе

На улице Большая Московская, 116, города Старая Купавна Богородского городского округа начался капитальный ремонт центра культуры «Акрихин». Подрядчик вышел на объект, приступил к демонтажным работам, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«В здании центра 1981 года постройки, общей площадью 6 336,2 квадратных метров, начались работы по капитальному ремонту. Подрядчик приступил к демонтажу. В ходе капремонта обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию», — сказал министр стройкомплекса Подмосковья Александр Туровский.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.