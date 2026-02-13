Столица в 2025 году реализовала на аукционах 120 участков для ИЖС

В 2025-м через городские торги реализовали 120 участков под строительство частных домов. Суммарно эти территории занимают свыше 130 тыс. кв. м, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Приобретение на столичных торгах участков для возведения частных домов доступно только физическим лицам. В 2025 году на аукционах было реализовано 120 таких участков общей площадью 131,2 тыс. кв. м. Больше всего объектов, 113, москвичи приобрели в Троицком и Новомосковском административных округах», — отметил Пуртов.

Он уточнил, что в среднем за один лот боролись восемь претендентов, однако за некоторые конкурировали несколько десятков человек. Так, объект площадью 634 кв. м на улице Плотинной в районе Внуково заинтересовал сразу 69 участников торгов.

Максимальный по площади участок — почти 2 тыс. кв. м — находится в микрорайоне Молодежный (район Вороново). Самый компактный из реализованных участков, площадью 476 кв. м, расположен в Краснопахорском районе.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестпортал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

