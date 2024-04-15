Стилобат двух корпусов «Москвы-Сити» украсят светопрозрачными конструкциями

На эксплуатируемой кровле восьмиэтажного стилобата делового комплекса в кластере «Москва-Сити» появится стеклянный купол. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что два деловых корпуса, которые объединит восьмиэтажный стилобат, планируют достроить в 2025 году.

«В стилобате планируется разместить различную общественную инфраструктуру, например, фитнес-центр с бассейном, кафе и бытовые сервисы. На уровне шестого этажа стилобата будет спроектирован ландшафтный парк с местами для отдыха, спорта и летними террасами ресторанов», — сказал Бочкарев.

Заммэра уточнил, что суммарная площадь стилобата будет составлять около 15 тыс. кв. м, а площадь благоустройства — около 6 тыс. кв. м.

На данный момент стройготовность комплекса оценивают в 70%. Идет монтаж светопрозрачных конструкций стилобата, фасада атриума и одного из корпусов. Также рабочие выполняют отделочные и гидроизоляционные работы.

По словам главного архитектора столицы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, на стилобате разместят стеклянный купол атриума.

«Конструкцию сделают полностью прозрачной, что наполнит пространство атриума естественным светом. Грани фасадов зданий будут выделены выразительными красными акцентами. Такая архитектурная концепция проекта придаст деловому комплексу новый облик», — пояснил Кузнецов.

Деловой комплекс iCITY суммарной площадью 230 тыс. кв. м возводят в Пресненском районе столицы по адресу: Шмитовский проезд, вл. 37. Девелопер проекта — компания MR Group.