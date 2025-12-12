Стартовали общестроительные работы в ходе капремонта «Красногорского колледжа»

В здании учебного корпуса «Красногорского колледжа» на улице Речная, д. 7А, в Красногорске продолжается масштабное обновление. Подрядчик приступил к общестроительным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Большая федеральная программа капитального ремонта объектов образования в Московской области реализуется по поручению президента.

Площадь здания — 4 440,3 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для обучающихся закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует уже к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.