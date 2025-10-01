Стартовал капремонт дошкольного отделения школы № 16 в Серпухове

сегодня в 14:38

В здании дошкольного отделения школы № 16 на ул. Космонавтов, дом № 18, в Серпухове начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Большая федеральная программа капитального ремонта объектов образования в Московской области реализуется по поручению президента.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «Стройреставрация» ведут демонтажные работы.

«На объекте работают больше 25 человек. Строители ведут демонтажные работы на кровле и внутри здания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь школьного здания — 2 943,2 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленное учреждение образования должно в 2026 году.

В 2026 году в Московской области предусмотрен капитальный ремонт 36 детских садов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.