Стартовал капремонт дошкольного отделения лицея № 23 в Воскресенске

«Здание дошкольного отделения лицея № 23 на улице Молодежная ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту. Строители подрядной организации ООО «Союз Автодор» ведут демонтажные работы. На объекте работают больше 10 человек», — говорится в сообщении.

В здании площадью 1 169,9 кв. м запланированы фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, проведение внутренних отделочных работ. Также в рамках ремонта закупят новую мебель и модернизируют пищеблок.

Открыть обновленный детский сад планируют в 2026 году.

Работы в дошкольном учреждении проведут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.