Стартовал капитальный ремонт филиала «Красногорского колледжа»

сегодня в 17:15

Подрядчик приступил к работам по капитальному ремонту корпуса филиала «Красногорского колледжа» в Звенигороде по адресу: Нахабинское шоссе, д. 15, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Учебный корпус филиала „Красногорского колледжа“ в Звенигороде ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту. Строители подрядной организации ООО „Трансстрой“ ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле, устройство перегородок. На объекте работают больше 10 человек», — говорится в сообщении.

Работы ведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании площадью 6089 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Завершить все работы на объекте планируют до конца 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.