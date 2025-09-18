Старшеклассникам объяснили, как работает закупочная система столицы

Образовательный проект «Культура конкуренции» для учащихся старших классов столичных школ реализуется в Москве уже 5-й год. Осенний сезон стартовал с открытого урока, прошедшего в Ситуационном центре Правительства Москвы, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Многие воспринимают конкуренцию в исключительно негативном ключе, подразумевая борьбу и конфликт, хотя на самом деле это естественный процесс. Каждый человек на протяжении своей жизни тоже конкурирует с окружающими: за место за партой, поступление в университет, признание и успех. Таким образом, конкуренция означает не только соперничество, но и стремление к развитию. Этот смысл мы закладываем в программу нашего проекта, чтобы ребята смогли сделать свои первые шаги во взрослой жизни и на профессиональном поприще с большей уверенностью», — уточнил Пуртов.

Школьникам рассказали о том, как функционирует закупочная система столицы, как проходят городские торги, какие инструменты использует город для привлечения предпринимателей к реализации проектов по развитию инфраструктуры мегаполиса.

Особое внимание спикеры уделили развитию контрактной системы столицы и актуальным вызовам, которые стоят перед специалистами, а именно процессу внедрения искусственного интеллекта в городские цифровые решения в этой области.

«На наш взгляд, ключевым качеством современного специалиста в сфере закупок является цифровое мышление — умение видеть возможности для оптимизации текущих процессов через призму технологий. Кроме того, необходимо понимание интересов государства и бизнеса для построения взаимовыгодных механизмов их взаимодействия. И самое важное: в быстро меняющемся мире нам необходимо постоянно учиться и актуализировать свои знания, чтобы оставаться востребованными на рынке труда», — добавил Кирилл Пуртов.

В завершение урока ребята смогли задать экспертам свои вопросы и поделиться взглядами на развитие экономики столицы.