Стало известно, с какой зарплатой можно оформить ипотеку в мегаполисах в 2026

Москвичам нужно зарабатывать от 340 тыс руб для одобрения ипотеки на «однушку»

Рыночные ставки, несмотря на постепенное снижение, продолжают оставаться достаточно высокими — 20,5% годовых. В среднем в мегаполисах ипотека на однокомнатную квартиру доступна только тем, кто зарабатывает около 120 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК .

Для двухкомнатной квартиры необходим доход не менее 190 тыс. рублей в месяц, а для «трешки» — почти 260 тыс. рублей в месяц.

При этом в Москве для одобрения рыночной ипотеки даже на однокомнатную квартиру требуются регулярные доходы от 340 тыс. рублей в месяц. Для «двушки» и трехкомнатной квартиры необходимо зарабатывать около 524 и 715 тыс. рублей в месяц соответственно.

В Петербурге для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку нужно зарабатывать около 195 тыс. рублей в месяц при стоимости «квадрата» 234 тыс. рублей. Для двухкомнатной квартиры показатель превышает 297 тыс. рублей, а для трехкомнатной — почти 406 тыс. рублей.

В Казани, где 1 кв. м. жилья стоит в среднем 195 тыс. рублей, для покупки квартиры понадобятся доходы в размере 161 тыс., 249 тыс. и 339 тыс. рублей в месяц соответственно.

Самые лояльные требования для получения рыночной ипотеки предъявляют в Волгограде, где стоимость жилья самая низкая среди мегаполисов. Однако даже здесь для приобретения однокомнатной квартиры необходимо зарабатывать не менее 80 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что правительство вместе с комиссиями Госсовета прорабатывает различные варианты обновления программы «Семейная ипотека». Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

