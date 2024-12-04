Стало известно, почему падает спрос на недвижимость в России

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута отметил, что снижение спроса на недвижимость в России обусловлено рядом факторов, сообщает АБН24 .

Среди основных причин он выделил рост ключевой процентной ставки, который приводит к удорожанию ипотечных кредитов и усложняет доступ граждан к жилью. Важным аспектом также является стагнация или уменьшение реальных зарплат, что дополнительно негативно сказывается на интересе к недвижимости.

Кроме того, политическая нестабильность отпугивает инвесторов как внутри страны, так и за ее пределами, влияя на общее состояние рынка. Эксперт также заметил, что на рынке наблюдается избыток предложений, что может давить на цены и снижать активность покупателей.

«Банально изменения в образе жизни приводят к тому, что люди станут предпочитать другие формы жилья или уйдут из городов в более удаленные районы, что также отразится на спросе в крупных городах», — отметил Ракута.

Таким образом, падение спроса на недвижимость является следствием целого ряда взаимосвязанных аспектов, которые требуют гибкого подхода от всех участников рынка. Эти изменения могут иметь долговременные последствия для как покупателей, так и инвесторов, формируя новые условия на рынке.