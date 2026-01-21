Стало известно, что появится на Тучковом буяне в Петербурге

Общественное пространство с парком построят на Тучковом буяне в Петербурге

Управление делами президента РФ рассказало о ходе возведения комплекса строений на проспекте Добролюбова, 14, широко известном как Судебный квартал. В итоге на Тучковом буяне появится современное общественное пространство с парковой зоной, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Согласно заявлению ведомства, после окончания строительных работ планируется облагородить близлежащую территорию и организовать новую рекреационную зону с парковым ландшафтом. Открытие доступа к данному пространству будет возможно после завершения всего строительного проекта.

В настоящее время на данной территории продолжается возведение комплекса зданий Верховного суда. В его структуру входят: корпуса Верховного суда Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном суде РФ, а также Дворец танца Бориса Эйфмана, инженерно-технический блок, подземный паркинг и жилой сектор для судей и сотрудников аппарата вышеупомянутых государственных органов.

Ранее сообщалось о начале работ по благоустройству территории, относящейся к Судебному кварталу, на Тучковом буяне. Контракт на сумму 380 млн рублей был подписан между ремонтно-строительным управлением Управделами президента и компанией-подрядчиком.

